Nuit de la lecture Uzerche Uzerche UzercheUzerche Catégories d’évènement: Corrèze

Uzerche

Nuit de la lecture Uzerche Uzerche, 22 janvier 2022, UzercheUzerche. Nuit de la lecture Uzerche Uzerche

2022-01-22 – 2022-01-22

Uzerche Corrèze Uzerche Corrèze Uzerche De 18h30 à 19h30. Gratuit. À cette occasion, les bibliothécaires proposeront des lectures contées, racontes-tapis, comptines et autres kamishibaïs pour rendre hommage à la lecture sous toutes ses formes ! Le thème de cette édition 2022 est « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». Si les conditions sanitaires le permettent, une collation sera également proposée aux enfants après l’animation. À partir de 4 ans. Pyjamas et doudous bienvenus ! De 18h30 à 19h30. Gratuit. Uzerche Uzerche

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT Terres de Corrèze

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Uzerche Autres Lieu Uzerche Uzerche Adresse Ville UzercheUzerche lieuville Uzerche Uzerche

Uzerche Uzerche UzercheUzerche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzercheuzerche/