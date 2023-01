Nuit de la lecture | Thème « La Peur » Bais Bais Bais Catégories d’Évènement: Bais

Ille-et-Vilaine

Nuit de la lecture | Thème « La Peur » Bais, 20 janvier 2023, Bais Bais. Nuit de la lecture | Thème « La Peur » Bais Ille-et-Vilaine

2023-01-20 – 2023-01-20 Bais

Ille-et-Vilaine Bais Partout en France les bibliothèques et les librairies vous proposeront de découvrir de manière ludique et festive la richesse de leurs collections, d’échanger ou encore de jouer autour des mots. Découvrez le programme de la Nuit de la lecture qui se déroulera le vendredi 20 janvier dans 4 bibliothèques :

Médiathèque de Bais : Jeu de rôle : Le loup-garou

• 19h30-20h30 • À partir de 10 ans •Inscription auprès de la bibliothèque Domathèque de Domagné : Lectures à voix haute

• 19h : public enfant • 20h : public adulte •Entrée libre

Braderie Bandes Dessinées • À partir de 19h30 Bibliothèque de Marpiré : Lectures à voix haute et rencontre avec l’auteur de polar : Ludovic Jambon

• de 20h à 22h • Tout public. • Entrée libre. Bibliothèque de Saint Didier : Lectures à voix haute

• 17h>19h30 • Tout public. • Entrée libre. Lors de ce temps fort, des bibliothèques de Vitré communauté se joignent à cet événement festif insufflé par le ministère de la culture. reseau.arleane@vitrecommunaute.org +33 2 99 75 16 11 https://arleane.vitrecommunaute.bzh/accueil Bais

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bais, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bais Adresse Bais Ille-et-Vilaine Ville Bais Bais lieuville Bais Departement Ille-et-Vilaine

Bais Bais Bais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bais-bais/

Nuit de la lecture | Thème « La Peur » Bais 2023-01-20 was last modified: by Nuit de la lecture | Thème « La Peur » Bais Bais 20 janvier 2023 Bais Bais, Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine

Bais Bais Ille-et-Vilaine