2023-01-20 – 2023-01-20

Vendredi :

Soirée lecture : rencontre avec Jean-Luc Quémard et Robert Thomas auteurs.

Au programme, lecture partagée de leurs textes, la peur des soldats et la peur au quotidien. Le public sera invité à partager lui aussi des textes de son choix, à lire à haute voix. Samedi :

Rencontre avec Hervé Gourdet, auteur, illustrateur, conteur. Venez découvrir l’exposition de ses dessins originaux et participer à un atelier d’initiation. A 16h, moment d’échange et temps de questions réponses avec l’auteur. Gratuit sur réservation bibliostenay@orange.fr +33 3 29 83 62 67 Résidence Vauban – Place de l’artillerie Bibliothèque pour tous Stenay

dernière mise à jour : 2023-01-14 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE

