Nuit de la lecture – Spectacle « Le Saigneur bleu »

Somme Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Spectacle « Le Saigneur bleu » par Thomas Dupont.

Des histoires de squelettes, de cimetières, de monstres sanguinaires…

Tout public. Spectacle « Le Saigneur bleu » par Thomas Dupont.

Tout public. bibliotheque.sql@orange.fr +33 3 22 30 56 09 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

