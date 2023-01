NUIT DE LA LECTURE – SPÉCIAL OULIPO Sérignan Sérignan Catégories d’Évènement: Hérault

Sérignan

NUIT DE LA LECTURE – SPÉCIAL OULIPO Sérignan, 20 janvier 2023, Sérignan . NUIT DE LA LECTURE – SPÉCIAL OULIPO 146 avenue de la plage Sérignan Hérault

2023-01-20 18:30:00 – 2023-01-20 Sérignan

Hérault Public adulte, sur réservation.

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, la médiathèque vous propose d’écouter le beau, troublant, passionnant « Voyage d’hiver » de Georges Perec, suivi d’un extrait du « Pastiche avant-coup du plagiat par anticipation » d’Olivier Salon… Un auteur oulipien, c’est quoi ? C’est « un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir ».

Un labyrinthe de quoi ? De mots, de sons, de phrases, de paragraphes, de chapitres, de livres, de bibliothèques, de prose, de poésie, et tout ça… Public adulte, sur réservation.

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, la médiathèque vous propose d’écouter le beau, troublant, passionnant « Voyage d’hiver » de Georges Perec, suivi d’un extrait du « Pastiche avant-coup du plagiat par anticipation » d’Olivier Salon… +33 4 67 39 57 50 serignan

Sérignan

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse 146 avenue de la plage Sérignan Hérault Ville Sérignan lieuville Sérignan Departement Hérault

Sérignan Sérignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serignan/

NUIT DE LA LECTURE – SPÉCIAL OULIPO Sérignan 2023-01-20 was last modified: by NUIT DE LA LECTURE – SPÉCIAL OULIPO Sérignan Sérignan 20 janvier 2023 146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault Hérault Sérignan

Sérignan Hérault