Nuit de la lecture : soirée jeux sur le thème de la peur Bibliothèque Place des Fêtes, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

de 18h00 à 22h00

. gratuit

Dans le cadre de la Nuit de la lecture différents jeux de société vous seront présentés et animés par les bibliothécaires. Venez jouer nombreux lors de cette soirée jeux sur le thème de la peur. Différentes séances d’animation seront proposées pour les tout-petits en passant par les jeunes et les adultes. Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen 75019 Paris Contact : 01 42 49 55 90 bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr

