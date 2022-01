NUIT DE LA LECTURE – – – ̀ Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian

NUIT DE LA LECTURE – – – ̀ Sauvian, 23 janvier 2022, Sauvian. NUIT DE LA LECTURE – – – ̀ Sauvian

2022-01-23 16:00:00 – 2022-01-23

Sauvian Hérault Sauvian Découvrez un spectacle drôle et burlesque.

Sur réservation. Places limitées.

A partir de 3 ans. – +33 4 67 39 91 72 Découvrez un spectacle drôle et burlesque.

Sur réservation. Places limitées.

A partir de 3 ans. simone veil

Sauvian

dernière mise à jour : 2022-01-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sauvian Autres Lieu Sauvian Adresse Ville Sauvian lieuville Sauvian

Sauvian Sauvian https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauvian/