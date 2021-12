Nuit de la lecture Sausset-les-Pins, 22 janvier 2022, Sausset-les-Pins.

Nuit de la lecture Sausset-les-Pins

2022-01-22 17:30:00 17:30:00 – 2022-01-22 20:30:00 20:30:00

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

17h30 à 18h30

Atelier d’illustration – pour les enfants de 6 à 10 ans

Animer par Fanny Le Rouhet, Auteure jeunesse et illustratrice.



18h30 à 19h30

Table ronde « Pourquoi raconter des histoires aux enfants ? »

Un débat sur comment et pourquoi raconter aux enfants. Quoi raconter aux enfants ? Un moment pour débattre et partager.



19h30 à 20h30

Partage littéraire.

Echanges autour de vos coups de cœur littéraires ! Un moment de partage autour de la littérature, auteurs et romans, une occasion de découvrir de nouvelles lectures !

culture@saussetlespins.fr +33 4 42 45 38 79

Sausset-les-Pins

