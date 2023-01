Nuit de la Lecture Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne EUR 0 Les 7e Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier 2023… et vous feront frissonner de peur ! “Dark echo”, où va-t-on dans le noir ? Jeu immersif sur tablette

Vendredi 20 janvier, 2 séances à 18h30 et 19h30

Un jeu sur tablette, mais seuls vos pas vous guideront vers la sortie…

Public : Adolescents & Adultes (durée du jeu : 45mn environ). Escape game “Au coeur de la folie !”

Samedi 21 janvier, 2 séances à 18h et 19h30

Un asile, une pièce fermée. Vous avez 60 minutes pour vous échapper… Avant de devenir fou !

