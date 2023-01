Nuit de la Lecture Sainte-Nathalène, 20 janvier 2023, Sainte-Nathalène Sainte-Nathalène.

Nuit de la Lecture

Bibliothèque Sainte-Nathalène Dordogne

2023-01-20 18:30:00 – 2023-01-20 19:30:00

EUR 0 Les 7e Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier 2023… et vous feront frissonner de peur !

La peur est en effet le thème retenu pour l’édition 2023 et le public est invité à se réunir à l’occasion de 4 événements à Marquay, Sainte-Nathalène et Sarlat.

Des contes et albums pour enfants, des récits du Périgord jusqu’aux jeux pour ados et adultes, la peur imprègne les bibliothèques de la C.C. Sarlat-Périgord-Noir et invite à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture… à la nuit tombée !

Soirée Pyja’conte

Vendredi 20 janvier, de 18h30 à 19h30

Bibliothèque de Sainte Nathalène

Lectures à la lampe torche et en pyjama, pour frissonner de plaisir dans l’obscurité !

Public : Enfants, apportez vos lampes torches et venez en pyjama.

+33 5 53 31 11 66

Sainte-Nathalène

