Nuit de la Lecture – Saint Salvadou Le Bas Ségala, 21 janvier 2023

2023-01-21

Aveyron Aveyron Le Bas Ségala EUR “A la croisée des mots”, Médiathèque de Saint Salvadou.

Samedi 21 janvier à 10h30. Pour apprendre l’occitan tout en s’amusant avec les noms d’insectes et bien d’autres jeux encore ! OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA

