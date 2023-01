Nuit de la lecture Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Nuit de la lecture Saint-Pourçain-sur-Sioule, 20 janvier 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule . Nuit de la lecture 7 Rue Cadoret Médiathèque Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Médiathèque 7 Rue Cadoret

2023-01-20 19:00:00 – 2023-01-20

Médiathèque 7 Rue Cadoret

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Allier Lectures à voix-haute sur le thème de la peur par le Cercle Littéraire des Buveurs de Mots. Médiathèque 7 Rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Autres Lieu Saint-Pourçain-sur-Sioule Adresse Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Médiathèque 7 Rue Cadoret Ville Saint-Pourçain-sur-Sioule lieuville Médiathèque 7 Rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Departement Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pourcain-sur-sioule/

Nuit de la lecture Saint-Pourçain-sur-Sioule 2023-01-20 was last modified: by Nuit de la lecture Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 20 janvier 2023 7 Rue Cadoret Médiathèque Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier