Nuit de la lecture Saint-Malo, 22 janvier 2022, Saint-Malo.

Nuit de la lecture La Grande Passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-01-22 16:00:00 – 2022-01-22 19:00:00 La Grande Passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Ateliers, animations surprises… pour les petits et les grands, vivez votre Médiathèque autrement !

A 16h – Laissez-vous surprendre en documentaire !

La médiathèque vous offre une projection surprise de derrière les bobines. Laissez-vous tenter !

Tout public, à partir de 8 ans – Inscription obligatoire.

18h – Soirée pyjama, dès 3 ans : Sortez vos pantoufles et votre plaid préféré !

La médiathèque vous invite à sa soirée pyjama. Enfilez vos pyjamas et venez partager un moment complice en famille en écoutant les histoires du soir avec nous.

Les doudous, les pilou-pilou et autres nounours sont les bienvenus.

À partir de 3 ans – Inscription obligatoire.

19h – Rencontre avec Mathilde Martinage.

Partagez un point d’étape dans la résidence d’écriture de Mathilde Martinage. Entre collectage et préparation à l’écriture, un moment rare s’ouvre où vous pourrez interroger et accompagner la naissance d’une œuvre en devenir.

4e lieu – Tout public – Inscription obligatoire.

19h – Soirée pyjama, dès 5 ans : Sortez vos pantoufles et votre plaid préféré !

La médiathèque vous invite à sa soirée pyjama. Venez partager un moment complice en famille en écoutant les histoires du soir avec nous. Tenue correcte exigée (pyjama, etc.).

Les doudous, les pilou-pilou et autres nounours sont les bienvenus

À partir de 5 ans – Inscription obligatoire.

+33 2 99 40 78 00

Ateliers, animations surprises… pour les petits et les grands, vivez votre Médiathèque autrement !

A 16h – Laissez-vous surprendre en documentaire !

La médiathèque vous offre une projection surprise de derrière les bobines. Laissez-vous tenter !

Tout public, à partir de 8 ans – Inscription obligatoire.

18h – Soirée pyjama, dès 3 ans : Sortez vos pantoufles et votre plaid préféré !

La médiathèque vous invite à sa soirée pyjama. Enfilez vos pyjamas et venez partager un moment complice en famille en écoutant les histoires du soir avec nous.

Les doudous, les pilou-pilou et autres nounours sont les bienvenus.

À partir de 3 ans – Inscription obligatoire.

19h – Rencontre avec Mathilde Martinage.

Partagez un point d’étape dans la résidence d’écriture de Mathilde Martinage. Entre collectage et préparation à l’écriture, un moment rare s’ouvre où vous pourrez interroger et accompagner la naissance d’une œuvre en devenir.

4e lieu – Tout public – Inscription obligatoire.

19h – Soirée pyjama, dès 5 ans : Sortez vos pantoufles et votre plaid préféré !

La médiathèque vous invite à sa soirée pyjama. Venez partager un moment complice en famille en écoutant les histoires du soir avec nous. Tenue correcte exigée (pyjama, etc.).

Les doudous, les pilou-pilou et autres nounours sont les bienvenus

À partir de 5 ans – Inscription obligatoire.

La Grande Passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-01-17 par