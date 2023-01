Nuit de la lecture Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’Évènement: Jura

2023-01-21 16:00:00 – 2023-01-21 20:30:00

Jura EUR A l’occasion de la Nuit de la Lecture, la médiathèque propose une ouverture exceptionnelle de 16h à 20h30 !

Faites le plein d’animations dédiées à la lecture !

Apportez vos poèmes, musiques, lectures ! Au programme :

16h-20h30 : Coin du conte

L’univers de la conteuse jurassienne Patricia Gaillard

16h-20h30 :

16h-17h : Lectures enfants

17h30-18h30 : Lectures adultes (histoires disponibles aussi pour les enfants accompagnant leurs parents) avec Lire et Faire Lire Cousance

17h : Jeu de piste à partir de 7 ans

19h : Lectures ouvertes

Spectacle / Scène ouverte

Une immersion poétique et musicale avec la chanteuse et comédienne Claire Thévenard

Participation du public conseillé : venez nous déclamer vos vers, votre prose en lectures, chansons, slam, peintures, photos… + 12 ans mediatheque@ccportedujura.fr +33 3 84 44 05 61 https://www.mediatheque.ccportedujura.fr/?fbclid=IwAR1–VQSRiBL856VC3-pu4x01Ffqa7ngp2u3YCBKRkhO6XHE9mWvEYerkz8 Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour

