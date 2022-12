Nuit de la lecture Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Nuit de la lecture Rosheim, 21 janvier 2023, Rosheim

2023-01-21 16:00:00 – 2023-01-21 21:00:00 Rosheim

Bas-Rhin Au programme de la soirée : – 16h : Histoire de loups pour les petits de 1 à 4 ans (sur réservation) – 16h : Les petits champions de la lecture – dès 17h : jeux de société pour tous – 17h à 18h30 : Escape game en réalité augmentée dès 12 ans (sur réservation) – 17h30 : Kamishibaï pour enfants de 6 à 8 ans (sur réservation) – dès 18h : « Aimants » Spectacle interactif pour ados-adultes (sur réservation) – 18h30 : Intervention musicale tout public » A faire peur » – 18h, 19h et 20h : Histoires et jeu interactif dès 6 ans (sur réservation) – 19h à 21h : Atelier d’improvisation dès 13 ans (sur réservation) – 20h : Quizz interactif Un programme dense, varié, pour tous les âges, vous attend pour cette nouvelle édition de la nuit de la Lecture ! +33 3 88 49 25 00 Rosheim

