de 18h00 à 19h30

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit par mail, téléphone ou sur place à la bibliothèque Venez tester votre mémoire autour d’un blind test musical sur le thème du corps! Soirée spéciale Nuit de la lecture Le corps est à l’honneur pour cette 8e édition des Nuits de la lecture. Nous ferons appel à votre mémoire pour retrouver des chansons sur ce thème, tous genres et époques confondus. Nous vous lirons les textes de ces chansons, auxquels nous ajouterons éventuellement quelques indices… À vous de retrouver les titres ! Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/

Détails Heure : 18:00

