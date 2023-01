NUIT DE LA LECTURE Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Participez à la nouvelle édition des Nuits de la lecture, événement national proposé par le CNL (Centre national du livre). La médiathèque de Pont-Château sera exceptionnellement ouverte de 17h à 22h samedi 21 janvier.

De nombreuses animations pour tous les publics vous attendent, avec pour fil rouge thématique la Peur ! Toute l’équipe des bibliothécaires se mobilise pour vous accueillir tout au long de la soirée. Soirée menée avec la complicité des acteurs de la Troupanou, des Auteurs de l’Ouest en liberté et de Oika oika Entrée libre / Tout public Renseignements : 02.40.01.61.17 ou bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr Médiathèque 3 rue du châtelier Pontchâteau

