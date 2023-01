Nuit de la lecture Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Catégories d’Évènement: Finistère

Plounévez-Lochrist

Nuit de la lecture Plounévez-Lochrist, 20 janvier 2023, Plounévez-Lochrist . Nuit de la lecture 7 Place de la Mairie Centre socioculturel Plounévez-Lochrist Finistère Centre socioculturel 7 Place de la Mairie

2023-01-20 – 2023-01-20

Centre socioculturel 7 Place de la Mairie

Plounévez-Lochrist

Finistère Petits et grands liront des extraits de textes, des poèmes, des contes, sur le thème de la nuit (ou pas), ou écouteront sagement. Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plounévez-Lochrist Autres Lieu Plounévez-Lochrist Adresse Plounévez-Lochrist Finistère Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Ville Plounévez-Lochrist lieuville Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Departement Finistère

Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plounevez-lochrist/

Nuit de la lecture Plounévez-Lochrist 2023-01-20 was last modified: by Nuit de la lecture Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist 20 janvier 2023 7 Place de la Mairie Centre socioculturel Plounévez-Lochrist Finistère finistère Plounévez-Lochrist

Plounévez-Lochrist Finistère