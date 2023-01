Nuit de la Lecture Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

2023-01-20 16:00:00 – 2023-01-21 19:30:00

Hautes-Pyrénées Vendredi 20 janvier 20h30 à 21h30 de 6 à 96 ans

Samedi 21 de 16h à 17h pour les 3-6 ans et de 18h à 19h de 6 à 96 ans bibliopierrefittenestalas@gmail.com PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas

