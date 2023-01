Nuit de la Lecture > « Partita » de Robert GLORY Donville-les-Bains Donville-les-Bains Donville-les-Bains Catégories d’Évènement: Donville-les-Bains

Manche

Nuit de la Lecture > « Partita » de Robert GLORY Donville-les-Bains, 21 janvier 2023, Donville-les-Bains Donville-les-Bains. Nuit de la Lecture > « Partita » de Robert GLORY 2 rue de la Passardière Médiathèque Donville-les-Bains Manche Médiathèque 2 rue de la Passardière

2023-01-21 18:30:00 18:30:00 – 2023-01-21 19:45:00 19:45:00

Médiathèque 2 rue de la Passardière

Donville-les-Bains

Manche Donville-les-Bains A l’occasion de la NUIT DE LA LECTURE, Roland CASEL lira des extraits de « PARTITA », roman de Robert GLORY (eaux dormantes, 2019). Ils seront accompagnés par des morceaux choisis, interprétés à la guitare classique par Frédéric ROUSSEAU et Robert GLORY. Gratuit / Tout public.

Réservation conseillée (jauge limitée) : 02 33 51 79 31. A l’occasion de la NUIT DE LA LECTURE, Roland CASEL lira des extraits de « PARTITA », roman de Robert GLORY (eaux dormantes, 2019). Ils seront accompagnés par des morceaux choisis, interprétés à la guitare classique par Frédéric ROUSSEAU et Robert GLORY. Gratuit / Tout public.

Réservation conseillée (jauge limitée) : 02 33 51 79 31. a.leroux@donville.fr +33 2 33 91 28 58 Médiathèque 2 rue de la Passardière Donville-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Donville-les-Bains, Manche Autres Lieu Donville-les-Bains Adresse Donville-les-Bains Manche Médiathèque 2 rue de la Passardière Ville Donville-les-Bains Donville-les-Bains lieuville Médiathèque 2 rue de la Passardière Donville-les-Bains Departement Manche

Donville-les-Bains Donville-les-Bains Donville-les-Bains Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donville-les-bains-donville-les-bains/

Nuit de la Lecture > « Partita » de Robert GLORY Donville-les-Bains 2023-01-21 was last modified: by Nuit de la Lecture > « Partita » de Robert GLORY Donville-les-Bains Donville-les-Bains 21 janvier 2023 2 rue de la Passardière Médiathèque Donville-les-Bains Manche Donville-les-Bains Donville-les-Bains, Manche manche

Donville-les-Bains Donville-les-Bains Manche