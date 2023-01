Nuit de la lecture Noves Noves Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-01-20 17:00:00 – 2023-01-20 21:00:00

Bouches-du-Rhône Après l’école, venez goûter à la Médiathèque !



17h : Lectures pour les enfants de 1 à 4 ans.

17h30 : Lectures pour les enfants de 5 à 8 ans.

De 18h à 21h : Soirée jeux. Venez jouer avec les jeux traditionnels en bois de l’association Sud Events Animation. « La nuit de la lecture », organisée par la Médiathèque Municipale Marc Mielly. mediatheque@noves.fr +33 4 90 24 43 07 https://noves.fr/mediatheque-municipale/ Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly Noves

