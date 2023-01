Nuit de la lecture Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Nuit de la lecture Niederbronn-les-Bains, 20 janvier 2023
44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

2023-01-20 18:00:00 – 2023-01-20 18:45:00

Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains Lecture pour enfants sages en pyjama. Vêtu de ton pyjama et accompagné de ton doudou, viens écouter des histoires qui font peur ! Les enfants, mettez-vous à l’aise ! Si vous le souhaitez, enfilez votre pyjama, vos plus beaux chaussons, emmenez votre doudou et venez écouter des histoires qui font peur ! Sur inscription. +33 3 88 80 36 37 Niederbronn-les-Bains

