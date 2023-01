Nuit de la lecture Merlieux-et-Fouquerolles Merlieux-et-Fouquerolles Merlieux-et-Fouquerolles Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Merlieux-et-Fouquerolles Rendez-vous le samedi 21 janvier à la bibliothèque de Merlieux-et-Fouquerolles pour la nuit de la lecture. Au programme :

À partir de 18h : Tous ensemble à la bibliothèque : lectures, contes, jeux, échanges… Informations au 03 23 20 03 28 Rendez-vous le samedi 21 janvier à la bibliothèque de Merlieux-et-Fouquerolles pour la nuit de la lecture. Au programme :

À partir de 18h : Tous ensemble à la bibliothèque : lectures, contes, jeux, échanges… Informations au 03 23 20 03 28

