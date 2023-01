Nuit de la Lecture – Médiathèque Lagirafe – Réservé aux adultes Breteil Breteil Breteil Catégories d’Évènement: Breteil

Ille-et-Vilaine

Nuit de la Lecture – Médiathèque Lagirafe – Réservé aux adultes Breteil, 20 janvier 2023, Breteil Breteil. Nuit de la Lecture – Médiathèque Lagirafe – Réservé aux adultes Médiathèque La Cédille Breteil Ille-et-Vilaine

2023-01-20 – 2023-01-20 Breteil

Ille-et-Vilaine Breteil Trembler, frissonner, sursauter… avoir la chair de poule, le cœur qui bat à la chamade, le souffle court… lire à toute allure, les doigts crispés sur la page… La peur est à l’honneur des Nuits de la lecture 2023 !

À cette occasion, les bibliothécaires vous invitent à découvrir leurs coups de cœur les plus effrayants au travers de lectures, quiz et autres petits jeux… mortels ! Adultes. Gratuit, réservation conseillée. +33 2 99 06 09 89 Breteil

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Breteil, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Breteil Adresse Médiathèque La Cédille Breteil Ille-et-Vilaine Ville Breteil Breteil lieuville Breteil Departement Ille-et-Vilaine

Breteil Breteil Breteil Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/breteil-breteil/

Nuit de la Lecture – Médiathèque Lagirafe – Réservé aux adultes Breteil 2023-01-20 was last modified: by Nuit de la Lecture – Médiathèque Lagirafe – Réservé aux adultes Breteil Breteil 20 janvier 2023 Breteil Breteil, Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Médiathèque La Cédille Breteil Ille-et-Vilaine

Breteil Breteil Ille-et-Vilaine