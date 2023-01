Nuit de la lecture – Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu, 21 janvier 2023, Montfort-sur-Meu OT - Lac de Trémelin Montfort-sur-Meu.

Nuit de la lecture – Médiathèque Lagirafe

Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

2023-01-21 19:30:00 – 2023-01-21 22:00:00

Montfort-sur-Meu

Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Venez frissonner avec « Les Nuits de la lecture » ! Cette année le thème est « La peur ».

Ce samedi 21 janvier, la médiathèque Lagirafe vous propose :

– à 19h30 des lectures partagées : avec La petite marchande de prose.

Les libraires et les bibliothécaires de Montfort s’associent à nouveau pour vous proposer de lire un court extrait d’un texte que vous souhaitez partager avec les autres.

Deux contraintes : le texte et rien que le texte, en 5 minutes maximum ! Et dans la mesure du possible, les extraits choisis auront pour sujet « la peur », thème des Nuits de la lecture 2023. Tout Public.

– de 21h à 22h des lectures chantées : Avec Ronan Mancec

« Les lectures chantées » sont des formes que développe Ronan Mancec, auteur dramatique et chanteur, autour de ses propres pièces. Avec pour seuls supports le livre et un instrument de musique, il habille et habite ses textes.

Ce moment sera suivi d’une séance de dédicaces.

En partenariat avec la librairie La petite marchande de prose. Public Adulte.

Sur inscription. Gratuit.

contact@lagirafe-mediatheque.fr +33 2 99 07 94 92

