Nuit de la lecture – MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS Médiathèque José Cabanis, 22 janvier 2022, Toulouse.

Nuit de la lecture – MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

Médiathèque José Cabanis, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS DE 18H À 22H La magie sera à chaque recoin du rez-de-chaussée et du niveau -1 de la médiathèque. La compagnie Culture en mouvement proposera des déambulations, de la magie et des créatures magiques, dans tous les espaces et un duo de magie en continu dans le grand auditorium. Et dans l’atrium, c’est l’installation Libro libre, d’Humanum Dance Company qui vous éblouira. HALL – REZ-DE-CHAUSSÉE EN CONTINU Accueil, renseignements et inscriptions aux animations à 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h,20h30, 21h, 21h30 Visite des coulisses de la médiathèque et de la vue depuis le 5e étage Jauge limitée – Départ devant le robot de l’accueil au rez-de-chaussée Durée : 20 min de 18h à 20h Atelier d’écriture sur le thème de la magie À partir de 15 ans – Durée : 2h Jauge limitée – Inscriptions à action.culturelle@mairie-toulouse.fr de 18h à 22h Créatures magiques Compagnie Culture en Mouvement Magiciens en déambulation Compagnie Culture en Mouvement PÔLE ACTUALITÉ – REZ-DE-CHAUSSÉE de 18h à 21h Ateliers créatifs Création de baguettes magiques À partir de 6 ans Entrée libre dans la limite des places disponibles de 18h à 20h30 Ateliers créatifs Création d’une carte du maraudeur À partir de 6 ans Entrée libre dans la limite des places disponibles de 18h à 19h et de 20h à 22h Memory géant de 18h à 22h Mash-up table : création de mini-films À partir de 6 ans de 18h à 22h Cabinet de curiosités magiques de 18h30 à 20h et de 20h30 à 22h (Re)découverte de Mary-Poppins et atelier de découpe d’ombres chinoises Lectures et ateliers en français et langue des signes française. À partir de 3 ans – 20 min de lecture + 1h d’atelier Jauge limitée – Inscriptions à action.culturelle@mairie-toulouse.fr de 19 à 22h Ateliers créatifs – Personnalisation de pochettes vinyles À partir de 6 ans Entrée libre dans la limite des places disponibles NIVEAU -1 à 18h, 19h et 20h Des histoires et de la (presque) Magie Lectures et tours de magie. À partir de 2 ans – 20 min Entrée libre dans la limite des places disponibles à 18h , 19h, 20h30 et 21h30 Escape game Harry Potter À partir de 7 ans – Réservé aux enfants ! – 30 min Jauge limitée (6 personnes) – Inscriptions à action.culturelle@mairie-toulouse.fr pour la séance de 18h, puis sur place le jour-même pour les séances suivantes de 18h à 22h Cape d’invisibilité Munissez-vous d’une tablette tactile et faites disparaître vos proches. À partir de 4 ans Entrée libre dans la limite des places disponibles de 18h à 22h Jeux tous publics À partir de 4 ans Entrée libre dans la limite des places disponibles à 18h30, 19h30, 21h et 21h30 Les bibliothécaires racontent Lectures pour les petits et les plus grands ! À partir de 3 ans – 20 min Entrée libre dans la limite des places disponibles ATRIUM – NIVEAU -1 Exposition Libro libre : de la Bibliothèque à Babel Humanum Dance Company à 20h Performance Libro libre : de la Bibliothèque à Babel Spectacle tout public Humanum Dance Company Durée : 30 min Entrée libre dans la limite des places disponibles @TELIER NUMÉRIQUE – NIVEAU -1 de 18h à 22h Réalité virtuelle Découverte d’univers magiques à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. À partir de 13 ans Entrée libre dans la limite des places disponibles SALLE D’EXPOSITION – NIVEAU -1 de 18h à 22h Light painting – Jeux de lumières dans le noir À partir de 6 ans Entrée libre dans la limite des places disponibles à 18h15 et 20h Lecture musicale Peau d’âne Public familial – 45 min Entrée libre dans la limite des places disponibles à 19h, 19h30 et 21h Livres Pop-up magiques Présentation de livres anciens de toutes tailles et de toutes les formes. Public familial – 30 min Entrée libre dans la limite des places disponibles

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS DE 18H À 22H La magie sera à chaque recoin du rez-de-chaussée et du niveau -1 de la médiathèque. La compagnie Culture en mouvement proposera des déambulations, de la magie et

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T22:00:00