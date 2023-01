NUIT DE LA LECTURE Mayenne, 21 janvier 2023, Mayenne .

2023-01-21 10:00:00 – 2023-01-21 22:30:00

Les médiathèques de Mayenne et Lassay, associées à la librairie du Marais, vous proposent un moment festif autour des thèmes de la peur et du théâtre.

Braderie

De 10h à 13h. Le réseau des bibliothèques et médiathèques vend à tout petit prix des livres pour adultes et enfants.

Médiathèque de Mayenne. Infos au 02 43 11 19 71

CréaLab

À 10h30. Vous êtes invité à franchir l’escalier de l’espace musique sans vous faire peur. Lors d’un atelier, en famille ou entre amis, vous pourrez découvrir la technique du Makey Makey à partir de livres à animer pour vous amuser à vous faire peur ou surprendre vos amis.

Médiathèque de Mayenne. À partir de 8 ans. Sur inscription au 02 43 11 19 71

Bulle sonore

À 10h30. Vous connaissez peut-être déjà les lectures de Simon de M’Lire et vous avez certainement pu découvrir les sélections musicales de P’tit Fat.

La Bulle sonore est le nom du projet autour duquel ils s’associent. Simon aux lectures et P’tit Fat aux arrangements sonores. Voici une nouvelle façon de raconter des histoires !

Prenez place et laissez-vous emporter par les fabulations de ces deux compères autour des albums des artistes invités de cette 8ème édition de Croq’les mots, marmot !

Librairie du Marais, Mayenne. À partir de 18 mois. Durée : 35 minutes

Infos au 02 43 04 10 12

Contes théâtralisés

De 14h à 16h. Autour de l’univers du conte africain, les élèves d’Antoine Fréart en musique et ceux de Marielle Biehl en théâtre s’associent pour vous proposer une mise en voix tissée à plusieurs morceaux pour cordes frottées.

Médiathèque de Mayenne. Durée : 20 minutes. Infos au 02 43 11 19 71

Lectures chocottes

À 16h30. Des histoires à frémir, à trembler, à pétocher ! Bref, des histoires à faire peur, dans une inquiétante ambiance musicale !

Médiathèque de Mayenne. Durée : 20 minutes. Infos au 02 43 11 19 71

Histoire(s) d’avoir peur

À 17h30. Lecture à haute voix : avec des textes de Fredric Brown, Dino Buzzati, Annie Saumont, Ray Bradbury, Guillaume Apollinaire, Claude Bourgeyx et les voix de Virginie, Esther, Hélène, Anne-Pascale et Damien.

Médiathèque de Mayenne

Ados/adultes. Durée : 45 minutes. Infos au 02 43 11 19 71

Nuit d’encre. Spectacle déambulatoire, nocturne et burlesque dans la médiathèque, par le Téatralala

A 19h30 et 21h30. Il fait nuit, un homme s’approche discrètement : “Mes amis, le temps nous est compté et notre mission est dangereuse. Ainsi, j’irai droit au but : contrairement à tout ce que l’on nous dit, les livres n’ont pas disparu. On nous ment. Ici même, dans cette ville, on en trouve en grande quantité… !”.

Une occasion unique pour vous, spectateurs, de participer à une aventure nocturne, déambulatoire, littéraire et ludique à l’intérieur de la médiathèque.

Médiathèque de Mayenne

À partir de 10 ans (avec accompagnateur). Durée : 1h. Réservation obligatoire au 02 43 11 19 71

Quiz Pétoche et cinéma

A 20h30. Vous aimez avoir les chocottes ? Venez tester vos connaissances sur les films qui font peur entre amis ou en famille. Au menu : des extraits de films, des musiques et de nombreuses questions. Un petit point bonus pour les participants déguisés ! Âmes sensibles autorisées !

Auditorium du Grand Nord, Mayenne. À partir de 12 ans. Réservation conseillée au 02 43 11 19 71

Du 19 au 22 Janvier 2023, se tient dans toute la France Les Nuits de la lecture. Le thème de cette année est la peur

mediatheque@legrandnord.fr +33 2 43 11 19 71 https://www.legrandnord.fr/actualite/nuit-de-la-lecture-20-et-21-janvier/

