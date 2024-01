Nuit de la lecture Marigny-Marmande, samedi 3 février 2024.

Nuit de la lecture Marigny-Marmande Indre-et-Loire

A l’occasion de la nuit de la lecture, dont le thème est « le corps », la bibliothèque Andrée Chedid invite la réalisatrice et auteure, Karine Douplitzky, qui présentera un aperçu en images de la représentation du corps dans l’art, de la Préhistoire à nos jours, et dédicacera ses ouvrages.

A l’occasion de la nuit de la lecture, dont le thème est « le corps », la bibliothèque Andrée Chedid invite la réalisatrice et auteure, Karine Douplitzky, qui présentera un aperçu en images de la représentation du corps dans l’art, de la Préhistoire à nos jours, et dédicacera ses ouvrages.

A découvrir également l’exposition des dessins de Régis Lejonc « Les Balnéaires » (prêt de la DDLLP).

Cette rencontre sera suivie suivie d’une collation hivernale (soupes gourmandes), sur réservation.

Soirée réservée à un public ado et adulte. EUR.

Salle polyvalente Route de Noiré

Marigny-Marmande 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliotheque.marigny.marmande@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 18:30:00

fin : 2024-02-03



L’événement Nuit de la lecture Marigny-Marmande a été mis à jour le 2024-01-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme