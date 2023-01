NUIT DE LA LECTURE – MARIGNÉ Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’Évènement: Les Hauts-d'Anjou

Maine-et-Loire C’est un jeu familial que la bibliothèque de Marigné propose vendredi 20 janvier, à partir de 20 heures, à tous les enfants des écoles primaires des Hauts-d’Anjou, accompagnés de leurs parents. Une activité qui permettra d’aider Harry Potter à récupérer ses objets magiques qui se trouvent dans la bibliothèque.

Les places sont limitées, inscriptions soit par téléphone au 06 84 39 73 66 ou en se déplaçant à la bibliothèque. La Nuit de la lecture vous donne rendez-vous à la bibliothèque de Marigné +33 6 84 39 73 66 Marigné Bibliothèque de Marigné Les Hauts-d’Anjou

