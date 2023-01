Nuit de la lecture Maël-Carhaix Maël-Carhaix Office de tourisme du Kreiz Breizh Maël-Carhaix Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-01-21 18:00:00 – 2023-01-21 21:00:00

Côtes-d’Armor Maël-Carhaix Cet évènement s’inscrit dans une action nationale de promotion de la lecture impulsée par le

Centre National du Livre et le Ministère de la Culture. Le thème choisi cette année est la peur. Cette soirée du 21 janvier sera dédiée aux enfants. Elle se déroulera en deux parties et entre les deux, une collation sera offerte aux enfants par l’association Le Chaudron. Ce sont les membres de la compagnie Noir de Coeur qui feront les lectures ainsi que Josette

Guéguen, membre de l’association. Les textes ont été choisis par l’association, les bibliothécaires bénévoles et les acteurs. De 18h à 21h – salle de la bibliothèque. Si possible s’inscrire à l’avance par SMS au 06 37 43 54 56 pour une meilleure organisation de la soirée. Org. Le Chaudron des Arts +33 6 37 43 54 56 Mairie 5 place du centre Maël-Carhaix

