Nuit de la lecture Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Catégories d’Évènement: Landes

Lit-et-Mixe

Nuit de la lecture Lit-et-Mixe, 21 janvier 2023, Lit-et-Mixe . Nuit de la lecture 93 Rue de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Lit-et-Mixe Landes Bibliothèque 93 Rue de l’Hôtel de Ville

2023-01-21 – 2023-01-21

Bibliothèque 93 Rue de l’Hôtel de Ville

Lit-et-Mixe

Landes Pour la deuxième année consécutive, ne manquez pas le rendez-vous de la nuit de la lecture sur le thème de la peur : un spectacle avec des lectures théâtralisées carrément monstrueuses vous sera proposé !

A partir de 4 ans et vêtu de son pyjama, pour une nuit effrayante…

Informations au 05 58 42 72 49. Pour la deuxième année consécutive, ne manquez pas le rendez-vous de la nuit de la lecture sur le thème de la peur : un spectacle avec des lectures théâtralisées carrément monstrueuses vous sera proposé !

A partir de 4 ans et vêtu de son pyjama, pour une nuit effrayante…

Informations au 05 58 42 72 49. +33 5 58 42 72 49 Bibliothèque Bibli Lit

Bibliothèque 93 Rue de l’Hôtel de Ville Lit-et-Mixe

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Lit-et-Mixe Autres Lieu Lit-et-Mixe Adresse Lit-et-Mixe Landes Bibliothèque 93 Rue de l'Hôtel de Ville Ville Lit-et-Mixe lieuville Bibliothèque 93 Rue de l'Hôtel de Ville Lit-et-Mixe Departement Landes

Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lit-et-mixe/

Nuit de la lecture Lit-et-Mixe 2023-01-21 was last modified: by Nuit de la lecture Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe 21 janvier 2023 93 Rue de l'Hôtel de Ville Bibliothèque Lit-et-Mixe Landes Landes Lit-et-Mixe

Lit-et-Mixe Landes