Nuit de la lecture – Les parleuses autour de Yamina Mechakra Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 20 décembre 2023 16:00, Paris.

Le mercredi 20 décembre 2023

de 16h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Pour en finir avec une histoire de la littérature sexiste, chaque mois, les Parleuses, organisent une séance pour retrouver la mémoire. Pour cette 44e séance, la poétesse Karima Ouaghenim parlera de l’autrice algérienne historique Yamina Mechakra. Chaque séance des Parleuses comprend un atelier d’écriture, mené par l’autrice invitée et un atelier de lecture par arpentage, mené par Aurélie Olivier.

Karima

Ouaghenim est éditrice bénévole cofondatrice de blast et poète

franco-algérienne née en 1992 à Paris, dans une famille autoproclamée de

riquiqui. Si elle rompt avec les institutions culturelles et académiques,

depuis le premier entrebâillement où il a été possible de voir, penser et dire

le vertige : elle rêve énervée d’un braquage artistique pour que le monde nous

ressemble.

Yamina

Mechakra, née en 1949 à Meskiana et décédée à Alger en 2013, est une

romancière et psychiatre algérienne. Elle est entre autrice de La grotte

éclatée, encore aujourd’hui, très difficilement accessible.

Depuis 2019, Aurélie Olivier,

toujours bien accompagnée, imagine au sein de l’association Littérature, etc,

les séances des Parleuses, dont les podcasts sont disponibles sur toutes les

plateformes d’écoute.

Déroulé

16h à 18h (au choix sur réservation)

Atelier de lecture par arpentage : lecture collective d’un livre par découpage à la bibliothèque Couronnes (info et réservation :

01 40 33 26 01 ou bibliotheque.couronnes@paris.fr )

Atelier d’écriture animé par Karima Ouaghenim : à la bibliothèque Couronnes (info et réservation 01 40 33 26 01 ou bibliotheque.couronnes@paris.fr)

18h30 (entrée libre)

Une séance de bouche à oreilles pour propager le

matrimoine littéraire : rencontre-lecture avec Karima Ouaghenim et Aurélie

Olivier (accompagnée d’un enregistrement de podcast) à la bibliothèque Couronnes.

Pour découvrir les podcasts des précédentes séances des Parleuses : https://litterature-etc.com/articles/categorie/les-parleuses/

Une animation en partenariat avec la bibliothèque Sorbier

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact :

les parleuses