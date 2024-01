Nuit de la lecture – Les mille et une langues Institut de France Paris, samedi 20 janvier 2024.

Le samedi 20 janvier 2024

de 21h15 à 22h45

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Inscription gratuite et obligatoire sur le site internet de l’Institut dans la limite des places disponibles.

Afin de partager la richesse des cultures, des études et des arts présents au sein des cinq académies (Académie française, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des sciences, Académie des beaux-arts et Académie des sciences morales et politiques), l’Institut de France a choisi de faire découvrir les mille et une langues du corps. Au gré de leurs intérêts et de leurs goûts, des académiciens viendront sous la Coupole lire les textes qu’ils aiment, qui piquent la curiosité ou provoquent l’étonnement. Une soirée de voyage dans l’espace et le temps pour découvrir, dans la langue d’origine et en traduction française, la perception du corps des cultures anciennes ou contemporaines. Ponctué de parenthèses théâtrales, chorégraphiques et musicales, cet événement, qui fera suite au programme proposé en ouverture de la soirée par la bibliothèque Mazarine de 18h à 20h, est ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Inscription gratuite sur le site internet de l’Institut.

Programme indicatif :

Première partie :

Muriel Mayette Holtz, Académie des beaux-arts, Xavier Darcos, de l’Académie française, Chancelier de l’Institut de France, Florence Delay, de l’Académie française, Michel Zink de l’Académie française, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Marianne Bastid Bruguière, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, Jean-Pierre Mahé, membre de l’Acdémie des inscriptions et belles-lettres, Blanca Li, membre de l’Académie des beaux-arts, Haïm Korsia, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, Jean-Noël Robert, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Dany Laferrière, de l’Académie française.

Deuxième partie :

Pierre Léna, Académie des sciences, Erik Orsenna, de l’Académie française et Régis Campo, membre de l’Académie des beaux-arts, Pascal Ory, de l’Académie française, Danièle Sallenave, de l’Académie française, Laurent Pernot, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Marc Lambron, de l’Académie française, Jean Anguera, membre de l’Académie des beaux-arts, Antoine Triller, membre de l’Académie des sciences, Carolyn Carlson et Édith Canat de Chizy, membre de l’Académie des beaux-arts.

Institut de France 23 quai de conti 75006 Paris

Contact : https://www.institutdefrance.fr/ https://www.facebook.com/Institut-de-France-2030197567243263 https://www.facebook.com/Institut-de-France-2030197567243263 https://www.institutdefrance.fr/actualites/nuit-de-la-lecture-les-mille-et-une-langues/

Institut de France