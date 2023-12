Nuit de la lecture : Les contes d’Amrita Bibliothèque Georges Brassens Paris, 20 janvier 2024 19:00, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit

Sur inscription à partir du 20 décembre au 01 53 90 30 30 ou sur bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Comme surgie d’un palais millénaire, Amrita vous invite à savourer ses contes dansés de l’Inde d’autrefois !

Spectacle suivi d’une initiation à la danse indienne.

Un corbeau à l’œil perçant, un cerf majestueux et compatissant, une tortue audacieuse, une petite souris qui n’a pas froid aux yeux… autant d’animaux intelligents et rusés qui ont inspiré les fabulistes et ont bien des choses à nous apprendre ! Amrita invite aussi les enfants à découvrir les secrets des mains qui parlent, qui décrivent les fleurs, la nature, les oiseaux, l’orage… Merveilles, énigmes et devinettes au pays des maharajas !

Danseuse et chorégraphe en danse Kathak, Isabelle Anna a été formée à différentes disciplines artistiques et baignée dans la culture indienne dès son plus jeune âge. Elle explore également les multiples facettes des danseurs-conteurs du nord de l’Inde à l’origine de cette tradition et l’art de raconter avec la gestuelle.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Isabelle Anna Les contes d’Amrita