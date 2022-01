Nuit de la lecture | « Les abattus de Noëlle Renaude Atelier-Musée de l’Imprimerie, 22 janvier 2022, Le malesherbois.

Atelier-Musée de l’Imprimerie, le samedi 22 janvier à 19:00

Thomas Gaubiac et Cécile Leterme (comédiens, chanteurs) accompagnés de Rodrigue Fernandes viendront mettre en mots et en musique le très sombre roman de Noëlle Renaude Les abattus (Rivages /noir, 2021). Un polar, avec ses meurtres non élucidés, ses flics désabusés et ses victimes apparemment sans histoire, mais d’abord un roman social : une petite ville de province ; une famille pauvre et « fracassée » par l’alcool, la délinquance, la solitude ; un narrateur sans qualité, observateur implacable ; une intrigue toujours plus intrigante… Le récit est âpre, le décor banal, l’atmosphère pesante, lourde, poisseuse même et pourtant, on ne lâche pas une page, pas une ligne tant l’écriture est forte, économe et magnétique. Chaque mot compte, chaque mot obscurcit le mystère. Début de la lecture à 20h (durée 1h30), ouverture du musée pour la soirée à partir de 19h30 . Récit adapté à partir de 12 ans.

Voir http://a-mi.fr/

Atelier-Musée de l'Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois



