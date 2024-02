Nuit de la lecture Lecture dessinée « Je dis mon corps » Médiathèque Espace Kenere Pontivy, vendredi 23 février 2024.

Nuit de la lecture Lecture dessinée « Je dis mon corps » Médiathèque Espace Kenere Pontivy Morbihan

(report suite annulation)

Je dis mon corps lectures et dessins par Oona Spengler et Lorette Le Brestec. Oona Spengler et Lorette Le Brestec vous donnent à écouter et voir une lecture d’un monde à hauteur du corps des femmes. Un choix de textes écrits par des autrices contemporaines, collectés, assemblés et lus par Oona Spengler, accompagnée de Lorette Le Brestec, plasticienne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:15:00

fin : 2024-02-23 21:30:00

Médiathèque Espace Kenere 34 bis Rue du Général de Gaulle

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne mediatheque.kenere@ville-pontivy.bzh

L’événement Nuit de la lecture Lecture dessinée « Je dis mon corps » Pontivy a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté