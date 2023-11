Nuit de la lecture : Lecture bilingue au Musée des moulages de l’Hôpital Saint-Louis Musée des Moulages, Hôpital Saint-Louis AP-HP Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Nuit de la lecture : Lecture bilingue au Musée des moulages de l'Hôpital Saint-Louis Musée des Moulages, Hôpital Saint-Louis AP-HP Paris, 19 janvier 2024, Paris.

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 19 janvier 2024

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Deux séances de lecture d'extraits du livre « Histoire de ma peau » de Sergio del Molino en français et en espagnol à l'occasion des « Nuits de la lecture » sur le thème du corps. Atteint de psoriasis chronique, Sergio del Molino raconte dans son livre Histoire de ma peau (traduit de l'espagnol par Eric Reyes Roher) paru aux éditions du sous-sol en 2023, la vie de diverses personnalités illustres (Joseph Staline, John Updike, Vladimir Nabokov, Cindy Lauper, Pablo Escobar, entre autre) en décrivant la manière avec laquelle les répercussions physiques de cette maladie influence la vision du monde, aussi bien dans l'exercice du pouvoir que dans l'acte créatif. Ce livre aborde la figure du monstre, la question du racisme également. Avec ses cinq mille moulages, le Musée des moulages niché au cœur des bâtiments historiques de l'hôpital Saint-Louis, est un lieu unique au monde. Il est le cadre idéal pour une approche de la réflexion profonde et sensible sur la peau que propose le livre de Sergio del Molino. Musée des Moulages, Hôpital Saint-Louis AP-HP 1, Avenue Claude Vellefaux 75010 Paris

