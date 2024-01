Nuit de la lecture : Le petit Prince Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie, vendredi 19 janvier 2024.

Nuit de la lecture : Le petit Prince Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 19:00:00

A 18h: lecture « Le petit Prince » de Saint Exupéry par la Compagnie l’Oiseau Tonnerre

À travers une mise en scène originale associant la parole, la musique et la danse, retrouvez les grands moments de ce conte universel, où se mêlent sagesse et merveilleux.

Créé à l’origine pour Noël par Antoine de Saint Exupéry, le conte du Petit Prince s’adresse à tous les publics, aux petits comme aux plus garder leur âme d’enfant !

Loin d’avoir vieilli, ce conte est plus que jamais d’actualité et nous interroge avec poésie et tendresse sur nos valeurs d’être humain.

Tout public. Entrée gratuite.

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn