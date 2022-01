Nuit de la lecture Le ciel dans l’escalier, 21 janvier 2022, Arles.

VENDREDI 21 JANVIER 2022 : Nuit de lecture « Aimons toujours, aimons encore ! » (Victor Hugo) au Ciel dans l’escalier, maison de geste et de la poésie d’Arles. Appel à lecteurs, lectrices ! Venez lire à voix haute et à bouche que veux tu ! En partenariat avec Dandelione, en compagnie de nos ami.e.s de la Nuit de la poésie. Et l’aimable participation d’Abdul Jaba au piano. « Ne soyez pas farouches si l’eau vous vient à la bouche » dixit Florine Vanorlé qui dévoile au Ciel dans l’escalier Dandelione, fruit de sa nouvelle activité de cueillette, production et transformation : toute une collection gourmande de gelées, sirops de plantes et tartinades de légumes lacto-fermentés.­ 17h00 : ouverture des portes de la librairie transportative // 20h00 : dégustation Dandelione // 21h00 : début des lectures // 2h00 : fin des festivités. Gratuit dans la limite des places disponibles, possibilté de restauration chaude D’autres nuits de lecture et d’écriture seront programmées dans l’année, ainsi que des résidences de création textes à dire et à chanter avec Thézame Barrême.. Réservation indispensable.

Le ciel dans l’escalier 58, rue du 4 septembre Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



