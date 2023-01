Nuit de la lecture Lannion Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Au milieu d’individus affreusement maquillés sur le thème de la peur, vous pourrez découvrir les différentes ambiances de la médiathèque, participer à nos ateliers, jeux, quizz, écouter nos lectures effrayantes et frissonner !!! 11h-11h30 – Lectures magiques (à réalité augmentée) – Espace Jeunesse – Public Enfants 16h30-18h – Maquillage effrayant – Salle du puits – Public Enfants 17h-18h – Pots mystères : « Beurk, mais qu’est-ce que c’est ? » – Espace Jeunesse -Tout public 17h-17h30 – «Des mots et des bruits» : lecture bruitée pour les petits – Jeunesse salle des tout petits – 3-8 ans 17h-18h & 19h-20h – « Le cabaret horrifique Porte 8 » : Court métrage – Casques à réalité virtuelle – Espace BD – Public adulte 17h & 18h30 – Quizz thriller/cinéma d’horreur (2 sessions) – Espace cinéma – Public adulte 18h-19h – «Light-painting» – Jouer avec la lumière dans le noir – Salle Bretagne – Tout public 18h & 19h – «Lectures au coin du bois» – 2 sessions – Salle musique ou presse – Public Ados/Adulte 17h30-20h – «Hologrammes» – Grande salle jeunesse – Tout public – En continu 18h-20h – « Trouille, frousse et effroi » : atelier bruitage – Créer une histoire par les bruits – Documentaires -Tout public – En continu 18h-20h – «Cabinet de curiosités» – 1er – Fonds ancien -Tout public – En continu 18h-20h – «Portraits de Dorian Gray» – Fiction – Tout public – En continu mediatheque@lannion.bzh +33 2 96 37 99 10 https://mediatheque.lannion.bzh/ Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

