Nuit de la Lecture Bibliothèque Municipale 15 Rue de la Rance La Ville-ès-Nonais

2022-01-22

2022-01-22 – 2022-01-22 Bibliothèque Municipale 15 Rue de la Rance

La Ville-ès-Nonais Ille-et-Vilaine La Ville-ès-Nonais L’amour en peinture de 16h à 17h

Lecture de l’album « La drôle de maladie », puis fresque à réaliser en peinture. Réservé aux 2-8 ans. Amoureux de 17h30 à 19h00

Les jeunes sont invités à venir avec le CD qu’ils aiment sur le thème de l’amour. Nous les écouterons ensemble après avoir lu quelques textes de l’album Amoureux. Nous échangerons sur les expressions ( ex: l’amour est aveugle…)

Réservé aux 10-15 ans. Groupe limité à 15, sur inscription. livresnonais@orange.fr +33 2 99 58 42 73 https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

et nous ferons des acrostiches sur le même thème. Réservé aux 10-15 ans. Groupe limité à 15, sur inscription. Bibliothèque Municipale 15 Rue de la Rance La Ville-ès-Nonais

