2023-01-21 19:00:00 – 2023-01-21

Ille-et-Vilaine Animés par un même goût pour la poésie et les musiques d’ici, les deux musiciens de Chanson Vagabonde proposent un spectacle où se mélangent leur expérience et leurs influences diverses… Des compositions personnelles, des poèmes mis en musique (Rimbaud, Corneille, Paul Fort… ) et des reprises revisitées de Brassens, Brel, Gainsbourg, … – A 19h : Lectures musicales par les bénévoles du réseau des médiathèques, l’Interval’Coglais et le Pôle artistique et culturel Angèle Vannier, – A 20h : Entracte et pause soupe – A 21h : Concert de la Chanson Vagabonde Réservation conseillée. Centre Culturel du Coglais 1 rue Saint Mélaine Les Portes du Coglais

