Loire-Atlantique Herbignac Les Nuits de la lecture sont un évènement annuel porté à l’échelle nationale pour célébrer le plaisir de lire : pour cette édition 2023 qui se déroulera du 19 au 22 janvier, la thématique de la peur a été retenue. Toute l’équipe de l’Espace Culturel vous a concocté en ce sens une soirée surprise ! Venez vous amuser et frissonner en notre compagnie, salle du patio et Médiathèque. espace-culturel@herbignac.com +33 2 51 76 90 40 http://espace-culturel.herbignac.com/ Patio 3 rue de la Fontaine Saint-Jean Herbignac

