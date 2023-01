NUIT DE LA LECTURE Grandchamps-des-Fontaines Grandchamps-des-Fontaines Grandchamps-des-Fontaines Catégories d’Évènement: Grandchamps-des-Fontaines

2023-01-21 16:00:00 – 2023-01-21 20:30:00

NUIT DE LA LECTURE

conte spécial frousse et atelier fabrique ton monstre La médiathèque invite petits et grands à venir partager le frisson de la lecture

Médiathèque Victor Hugo
5 Esplanade de l'Europe
Grandchamps-des-Fontaines
Loire-Atlantique

mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
+33 2 49 62 39 70

