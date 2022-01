NUIT de la LECTURE Frahier-et-Chatebier, 21 janvier 2022, Frahier-et-Chatebier.

NUIT de la LECTURE Médiathèque de Frahier 22 rue de Belfort Frahier-et-Chatebier

2022-01-21 16:00:00 – 2022-01-21 20:00:00

Frahier-et-Chatebier Haute-Saône Frahier-et-Chatebier

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.

La médiathèque de Frahier vous propose la Nuit de la Lecture. Les portes ouvertes pour tous et une découverte des livres de 16h à 19h. Suivi par »les petites histoires » pour les enfants en pyjamas de 19h à 20h.

Pass sanitaire et masque obligatoire pour les plus de 6 ans.

bibli.frahier@ccrc70.fr +33 3 84 54 37 29 https://www.facebook.com/MediathequesRahinCherimont/

Médiathèque de Frahier 22 rue de Belfort Frahier-et-Chatebier

