Seine-Maritime Épouville La 7ème Nuit de la lecture, organisée par le Centre national du livre, se tiendra les 20 et 21 janvier 2023. Le public sera invité à se réunir autour du thème de la peur. Programme à Épouville, à la bibliothèque Maurice Leblanc :

– un concours de dessins sur le thème des monstres, à déposer à la bibliothèque du 9 au 18 janvier 2023 (ouvert aux enfants de 5 à 10 ans).

