Besançon Service Commun de la Documentation de Franche-Comté Besançon, Doubs Nuit de la lecture en ligne : Les inattendus de l’amour à travers les collections des Bibliothèques Universitaires Service Commun de la Documentation de Franche-Comté Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Nuit de la lecture en ligne : Les inattendus de l’amour à travers les collections des Bibliothèques Universitaires Service Commun de la Documentation de Franche-Comté, 20 janvier 2022, Besançon. Nuit de la lecture en ligne : Les inattendus de l’amour à travers les collections des Bibliothèques Universitaires

du jeudi 20 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Service Commun de la Documentation de Franche-Comté Chaque jour une capsule vidéo vous présentera en quelques secondes un choix de documents inattendus sur le thème de l’amour! Service Commun de la Documentation de Franche-Comté 20 rue Ambroise Paré 25000 Besançon Besançon Hauts du Chazal Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T08:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T08:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T08:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-23T08:00:00 2022-01-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Service Commun de la Documentation de Franche-Comté Adresse 20 rue Ambroise Paré 25000 Besançon Ville Besançon lieuville Service Commun de la Documentation de Franche-Comté Besançon