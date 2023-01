Nuit de la lecture Creil Creil Catégories d’Évènement: Creil

Nuit de la lecture Creil, 21 janvier 2023

2023-01-21 11:00:00 – 2023-01-21 22:00:00

Oise Cette 7e édition s’articulera autour du thème de la peur, avec une programmation plus riche, surprenante et insolite que jamais !

Dégustation de livres, ateliers créatifs, contes musicaux, impromptus théâtraux par la compagnie Théâtre Tiroir, loup-garou, réalité virtuelle, concert, …

Retrouvez dès à présent le programme complet des activités sur le site internet des médiathèques de Creil ou directement sur place. mediatheque@mairie-creil.fr +33 3 44 25 25 80 https://mediatheque.creil.fr/ Médiathèques de Creil

