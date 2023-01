Nuit de la lecture Cours-de-Pile Cours-de-Pile Catégories d’Évènement: Cours-de-Pile

Dordogne

Nuit de la lecture 90 route de Bergerac Médiathèque Cours-de-Pile Dordogne

2023-01-21

Médiathèque 90 route de Bergerac

Cours-de-Pile

Dordogne Participation de l’atlier d’écriture de Christian Ducrocq qui présentera quelques textes. Lecture libre des participants volontaires sur le thème de la peur.

Libre à chacun d’apporter et de faire partager un texte de son choix.

Entrée gratuite sur inscription. +33 9 62 65 48 92 Médiatheque cours de pile

Médiathèque 90 route de Bergerac Cours-de-Pile

