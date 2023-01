Nuit de la lecture Coucy-le-Château-Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique Catégories d’Évènement: Aisne

2023-01-20 17:30:00 – 2023-01-20 19:00:00 Coucy-le-Château-Auffrique

Aisne Coucy-le-Château-Auffrique Rendez-vous le vendredi 20 janvier à la bibliothèque de Coucy-le-Château pour la nuit de la lecture. Au programme :

17h30-19h00 : Escampe Game

Rendez-vous le vendredi 20 janvier à la bibliothèque de Coucy-le-Château pour la nuit de la lecture. Au programme :

17h30-19h00 : Escampe Game

Atelier Origami destiné aux familles (6-11 ans) Inscriptions au 06 06 46 01 55

17h30-19h00 : Escampe Game

Atelier Origami destiné aux familles (6-11 ans) Inscriptions au 06 06 46 01 55 +33 6 06 46 01 55 Coucy-le-Château-Auffrique

